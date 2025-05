La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 22 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 22 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 22 maggio

Umit accoglie Hakan come proprio nipote, nonostante ancora non vi sia la certezza che lui sia davvero figlio di Guzide. Ozan rientra a casa e quando vede Hakan si arrabbia con la madre. Il giudice conferma l'arresto di Tolga in attesa del processo, dichiarando il pericolo di fuga da parte dell'indiziato. Oltan promette a Tolga che troverà lui una soluzione. Ozan va a trovare Zelis in carcere e, dopo un'accesa discussione, le urla contro che chiederà il divorzio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE