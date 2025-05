La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 21 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda mercoledì 21 maggio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 21 maggio

Tolga trova la pancia finta di Selin e tra i due scoppia una lite accesa. Lo scontro tra i due culmina con una violenta caduta dalle scale da parte di Selin, la quale batte la testa e perde i sensi.

Serra ascolta la lite dal piano inferiore, ma non vede che la sorella è scivolata da sola, quindi, denuncia Tolga, che viene preso in custodia dalla polizia.

Sezai accompagna Hakan a casa di Guzide, dove il ragazzo vivrà temporaneamente, nonostante Ozan si opponga e non lo accetti come suo fratello.

