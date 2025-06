La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 21 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 21 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 21 giugno

Un sito Internet trasmette la notizia del viaggio a Eshme di Guzide e Tarik, e la reazione aggressiva del presunto figlio, l'affermato imprenditore Dundar Terzioglu.

Ozan è sconvolto da questo terzo tentativo di Guzide dopo i primi due fallimenti.

Tolga va a trovare Kahraman e riesce a calmare la sua rabbia quando gli dice che Oylum non ha fatto nulla di male, e che è stato un comune amico ad invitarli senza che i due ne sapessero nulla.

In un'intervista televisiva, Dundar smentisce Guzide e Tarik e annuncia che sporgerà querela.

Kahraman va da Guzide a chiedere scusa a Oylum, ma Oylum si rifiuta di parlargli.

Ipek trova una scusa per litigare ancora una volta con Sezai e scappare via di casa arrabbiata.

Il cellulare di Ipek risulta irraggiungibile fino a quando non arriva sul cellulare di Sezai un messaggio della figlia che gli annuncia che sta per suicidarsi.

Sezai è disperato, chiama Guzide e insieme assistono alle ricerche della figlia.

