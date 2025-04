Tradimento 2, perché non va in onda l'1 maggio

Scopriamo perché Tradimento non va in onda giovedì 1 maggio su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca

Giovedì 1 maggio Tradimento non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Vahide Perçin tornerà con un nuovo episodio venerdì 2 maggio in prima serata su Canale 5 dalle 21:20.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto di Tradimento.

Cosa va in onda al posto di Tradimento 2

Nel pomeriggio di giovedì 1 maggio, vanno in onda due nuove puntate della soap The Family 2 dalle 14:10 alle 16:00. Dalle 16:00 verrà trasmesso l'appuntamento quotidiano con The Couple - Una vittoria per due, il reality game condotto da Ilary Blasi.

Dalle 16:10 andrà in onda The Family 2 con un altro nuovo episodio.

Tradimento 2 torna il 2 maggio in prima serata

Nella nuova puntata di Tradimento 2 in onda venerdì 2 maggio in prima serata, Oylum prende la pistola di Tarik e minaccia Mualla di ucciderla se non le ridarà Can. Oylum non riesce a sparare a Mualla e quest'ultima, incredibilmente, conduce comunque la ragazza dal figlio. Tarik si accorge della pistola rubata e insieme a Guzide, Sezai e la polizia si reca a casa di Mualla per riportare la figlia e il nipote a casa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE