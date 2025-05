Nel nuovo episodio di Tradimento 2, andato in onda lunedì 26 maggio nel pomeriggio di Canale 5, Oylum porta d'urgenza Can in ospedale

Nell'episodio 69 della seconda stagione della serie turca Tradimento, andato in onda lunedì 26 maggio e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, Can ingerisce per errore una delle pillole di Mualla.

Oylum porta Can in ospedale, dove i medici constatano che il cuore del bambino si sta fermando.

Nonostante le manovre, l'elettrocardiogramma mostra l'assenza di battito del piccolo e Oylum si dispera tra le braccia di Kahraman.

Tradimento, come sta Can?

Secondo le trame dei prossimi episodi di Tradimento, dopo aver ingerito una delle pillole di Mualla, il piccolo Can subisce una lavanda gastrica, che lo mette fuori pericolo.

Oylum, ancora sconvolta dallo spavento di perdere suo figlio, attacca Mualla e le intima di stare lontana da Can e di non avvicinarsi mai più a lui.

Tradimento 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE