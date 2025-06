La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 13 giugno in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 13 giugno in prima serata, dalle 21:20, su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 13 giugno in prima serata

Yesim e Umit vengono portati in cella. Sezai prenderà la difesa di Umit, e Guzide quella di Yesim. Un sito di notizie invia a Oltan un servizio con il quale annuncerà presto la morte della figlia adottiva di Tolga e Selin, chiedendo del denaro perché non venga diffuso in rete. Selin è disperata, e vuole andare dalla famiglia originaria della bambina a chiedere perdono.

