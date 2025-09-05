Tradimento 2, le anticipazioni del 12 settembre
La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 12 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 12 settembre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tradimento 2, le anticipazioni del 12 settembre
Tutta la famiglia è contraria alla decisione di Oylum, ma Kahraman accetta di starle vicino durante l’operazione, pur pensando di divorziare una volta che starà meglio.
Serra confida ad Alper di voler partorire il figlio di Tolga per ottenere parte della sua eredità, mentre Tolga viene sottoposto al trapianto del rene donato da Oylum e tutta la famiglia attende l’esito in ospedale.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 5 settembre
I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 5 settembre
SERIE TV
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 5 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 5 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Coppie
La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"
La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"