Tradimento
SERIE TV
05 settembre 2025

Tradimento 2, le anticipazioni del 12 settembre

La prossima puntata della seconda stagione di Tradimento andrà in onda venerdì 12 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) in una scena di Tradimento 2
Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy) in una scena di Tradimento 2

La nuova puntata della seconda stagione di Tradimento, serie turca con Vahide Perçin, andrà in onda venerdì 12 settembre in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast completo e i personaggi di Tradimento, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tradimento 2, le anticipazioni del 12 settembre

Tutta la famiglia è contraria alla decisione di Oylum, ma Kahraman accetta di starle vicino durante l’operazione, pur pensando di divorziare una volta che starà meglio.

Serra confida ad Alper di voler partorire il figlio di Tolga per ottenere parte della sua eredità, mentre Tolga viene sottoposto al trapianto del rene donato da Oylum e tutta la famiglia attende l’esito in ospedale.

