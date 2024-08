Domenica 18 agosto è andata in onda in prima serata su Italia 1 la quarta puntata di TILT – Tieni il tempo, il nuovo game show condotto da Enrico Papi che mette in competizione alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport. Qui sopra la puntata integrale in streaming. In ogni appuntamento due squadre formate ciascuna da quattro celebrities sono pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica.

Tilt - Tieni il tempo: gli ospiti della quarta puntata

Questa settimana gli sfidanti Vladimir Luxuria, Elisabetta Gregoraci, Valeria Marini e Pamela Camassa proveranno a battere la squadra campione composta da Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli, Paolo Noise e Beppe Vessicchio.

Tilt - Tieni il Tempo, cosa è successo nella quarta puntata

Tantissime sfide nel quarto appuntamento del programma di Italia 1.

Dalla "prova doccia" alla "prova al contrario" fino alla divertente "prova disturbo", chi vincerà queste manche guadagnando tempo per la prova finale? TILT è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate e ai momenti più divertenti, gli utenti potranno accedere a contenuti di backstage esclusivi. I profili social di Mediaset Infinity, inoltre, coinvolgeranno i fan del programma con commenti a caldo del cast e momenti di interazione a tema musicale.

