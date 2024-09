Venerdì 13 settembre, in prima serata, su Retequattro, torna Quarto Grado, arrivato quest’anno alla 16esima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e la squadra del programma, riprende a indagare su casi di cronaca, attuali e del passato, in particolare quelli che vedono protagoniste - loro malgrado - donne vittime di femminicidio.

In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri, la vicenda di Sharon Verzeni, la donna uccisa il 30 luglio scorso a Terno d’Isola (Bergamo) da Moussa Sangare. Agghiaccianti, le motivazioni addotte dal giovane: "Ho avuto un’onda emotiva e l’ho uccisa. È stato il mio primo omicidio…".

Al centro della puntata anche il caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, debba restare in carcere. La difesa del 34enne è insorta, affermando che l’uomo ripreso dalle telecamere non corrisponde per altezza e aspetto.

Inoltre, l’approfondimento torna sul giallo della morte di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. A due anni e mezzo dai fatti, non è ancora stata scoperta la verità su questo mistero.

Quarto Grado, infine, conferma la presenza di esperti e ospiti - tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva - e annuncia l’ingresso tra questi della criminologa Roberta Bruzzone.

Si rinnova, anche lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il suo pubblico: una community molto attiva, i quartograders, che ogni venerdì partecipa, in diretta via social, al programma.

