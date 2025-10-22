Catalogo
OSPITI22 ottobre 2025

This Is Me, gli ospiti della seconda puntata

Scopriamo chi sono gli ospiti della seconda puntata di This Is Me in onda mercoledì 22 ottobre dove verranno celebrati i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini
Grandi ospiti e grandi sorprese ci aspettano nella seconda puntata di This Is Me. Mercoledì 22 ottobre, in prima serata su Canale 5, verranno celebrati i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini.

Dopo il successo dello scorso anno, le tre serate evento condotte da Silvia Toffanin continuano a raccontare nomi illustri del panorama culturale, televisivo, musicale e sportivo che hanno lasciato un segno indelebile grazie alle loro carriere.

Tra gli ospiti della seconda puntata che hanno condiviso un pezzo di cuore con Lorella Cuccarini: Amadeus, i Pooh, Sarah Toscano, i Ricchi e Poveri, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Marco Columbro, Nina Zilli, Garrison, Alessandra Celentano, Elena D'Amario, Alessandro Siani.

