This Is Me, gli ospiti della seconda puntata

Grandi ospiti e grandi sorprese ci aspettano nella seconda puntata di This Is Me. Mercoledì 22 ottobre, in prima serata su Canale 5, verranno celebrati i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini.
Dopo il successo dello scorso anno, le tre serate evento condotte da Silvia Toffanin continuano a raccontare nomi illustri del panorama culturale, televisivo, musicale e sportivo che hanno lasciato un segno indelebile grazie alle loro carriere.
Tra gli ospiti della seconda puntata che hanno condiviso un pezzo di cuore con Lorella Cuccarini: Amadeus, i Pooh, Sarah Toscano, i Ricchi e Poveri, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Marco Columbro, Nina Zilli, Garrison, Alessandra Celentano, Elena D'Amario, Alessandro Siani.