Sarah Toscano canta La notte vola, l'omaggio a Lorella Cuccarini

A This Is Me Sarah Toscano ha omaggiato Lorella Cuccarini esibendosi sulle note di La notte vola, l'iconico brano del 1988.



"Ho iniziato il mio percorso al fianco di Lorella, è stata una delle prime persone che ha creduto in me, nonostante tutti gli alti e bassi. Le devo tantissimo", ha detto la vincitrice della 23esima edizione di Amici.



Anche Lorella Cuccarini, 60 anni, ha ricordato il percorso della sua allieva Sarah Toscano, 19 anni: "È stata la dimostrazione che il lavoro, la determinazione, la testardaggine pagano. Lei ha cominciato come una scommessa. Ha vissuto un percorso anche molto complesso. Nonostante tutto e nonostante la sua giovanissima età lei sapeva metabolizzare tutto e andare avanti".