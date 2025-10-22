Lorella Cuccarini commossa per il ballo di Elena D'Amario dedicato alla mamma

Lorella Cuccarini non ha trattenuto l'emozione a This Is Me davanti alla toccante esibizione di Elena D'Amario che ha impersonato la mamma della conduttrice Maria Persili, che ha lavorato come sarta. "Hai fatto una cosa bellissima e credo che a mamma sia piaciuta tanto", ha detto Lorella Cuccarini, 60 anni, a Elena D'Amario, 35 anni, dopo l'esibizione.



La conduttrice e insegnante di canto ha anche ricordato sua mamma: "Sono passati 23 anni da quando se n'è andata. È andata via troppo in fretta. Avrei desiderato tanto che, dopo tutti i sacrifici che ha fatto per noi, si godesse un po' la vita, invece non ha fatto in tempo".



I genitori di Lorella Cuccarini si sono separati quando lei aveva dieci anni. "Ringrazio mia mamma per tutto, ma soprattutto per la vita. Quando rimase incinta di me, i miei genitori non andavano già d'accordo, c'era chi le consigliò di interrompere la gravidanza, ma lei decise di andare avanti", racconta l'artista, che a This Is Me ha festeggiato i 40 anni di carriera.