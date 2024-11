Irama prima di Amici: "Le esperienze negative servono, le rotture ci rendono più preziosi"

A "This Is Me" Irama ricorda il suo percorso ad Amici e ricorda anche gli anni precedenti al talent show segnati dalla fatica di far arrivare la sua musica: "Sono grato ad Amici, ma sono grato anche alle esperienze negative"

A This Is Me Irama ricorda il suo percorso ad Amici, ma anche gli anni precedenti all'ingresso nel talent show, quando dopo il Festival di Sanremo, il cantante, 28 anni, firmò un contratto discografico che poi decise di interrompere per la convinzione che non venisse data la giusta valorizzazione alla sua musica.

"Sono grato ad Amici che mi ha dato la possibilità di far conoscere le mie canzoni, ma sono grato anche alle esperienze negative perché a volte un'esperienza brutta è il segnale che ne arriverà una più bella", afferma Filippo Maria Fanti, questo il vero nome di Irama.

Il cantante poi descrive la tecnica giapponese nota come Kintsugi: "Quando si rompe un vaso, viene aggiustato colando l'oro. Queste rotture servono, ci rendono più preziosi".