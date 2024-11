Irama pensa al futuro: "Vorrei diventare papà"

A "This Is Me" Irama rivela i suoi sogni per il futuro: "Mi piacerebbe avere una bambina"

A This Is Me Irama rivela i suoi sogni per il futuro. Se nella sfera professionale il futuro di Irama non può che essere nella musica, nella sfera personale il cantante svela di vedersi, un giorno, papà.

"Un domani mi piacerebbe avere una famiglia e dare amore incondizionato a un figlio o a una figlia", afferma Irama, 28 anni. E aggiunge: "Mi piacerebbe avere una bambina, perché un maschio se fosse come me sarebbe un po' tosta".

Per quanto riguarda il futuro nella musica invece: "Sono contento di quello che ho fatto e spero di fare ancora tanto, ho ancora tanto da raccontare".