Diana Del Bufalo: "Ad Amici mi ero quasi innamorata di Rudy Zerbi"

A "This Is Me" la cantante e attrice rivela di aver avuto una cotta per l'insegnante di canto Rudy Zerbi: "Lo adoravo, ogni volta che lo vedevo passare tremavo, mi vergognavo"

Diana Del Bufalo rivela a This Is Me che durante la sua partecipazione ad Amici, nel 2010, ha avuto una cotta per Rudy Zerbi, insegnante di canto.

"Io lo adoravo, ogni volta che lo vedevo passare tremavo, mi vergognavo", racconta la cantante e attrice, 34 anni. Alla domanda se le piaccia ancora, Diana Del Bufalo risponde: "È un bell'uomo".

Durante la puntata di This Is Me Diana Del Bufalo confessa allo stesso Rudy Zerbi di aver provato dei sentimenti per lui: "Ero quasi innamorata, te lo giuro".