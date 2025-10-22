Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, l'esibizione a This Is Me

A This Is Me, nella serata dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri si sono esibiti con il loro brano Ma non tutta la vita.



I Ricchi e Poveri hanno avuto un ruolo importante per la conduttrice e insegnante di canto da bambina. "Da piccola mi piacevano tanto I Ricchi e Poveri. Io costringevo i miei fratelli a interpretarli. Io ero ovviamente Angela (Brambati ndr), poi chiedevo a mio fratello di fare Angelo (Sotgiu ndr), mia sorella faceva Marina (Occhiena ndr) e mio cugino era Franco (Gatti ndr). Che sarà era il mio cavallo di battaglia", racconta Lorella Cuccarini.



Alla fine dell'esibizione Angela Brambati, 78 anni, e Angelo Sotgiu, 79 anni, hanno abbracciato Lorella Cuccarini, 60 anni. "Sorpresa, ti vogliamo tanto bene", hanno detto i cantanti Angela e Angelo, che hanno poi improvvisato un breve duetto con Lorella Cuccarini sulle note di Sarà perché ti amo.