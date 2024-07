Cosa accadrà negli episodi in onda dal 5 al 9 agosto di The Family (titolo originale: Aile)? Scopriamo la trama e le anticipazioni della serie televisiva turca trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family, le trame dal 5 al 9 agosto

Ekrem e Yugmur annunciano la loro relazione ad Aslan e a Devin. La nonna di Aslan intanto dà in escandescenze, vuole tornare a casa sua, dal suo adorato figliolo e impugna un paio di forbici. Devin dovrà intervenire per calmarla. Una settimana dopo il pestaggio di Yagmur, Aslan è determinato a individuare il colpevole perché paghi l'affronto di aver aggredito una donna della sua famiglia. Aslan accetta controvoglia di seguire il consiglio di Devin e decide di fare in modo che Serhat venga arrestato, sulla base della testimonianza della ragazza. Prima di consegnarlo alla polizia tuttavia Aslan incontra Serhat e gli promette di ucciderlo non appena sarà uscito dalla prigione. Yagmur rimprovera Devin accusandola di non averla mai davvero ascoltata, di non essersi mai interessata dei suoi problemi, ma dopo essere stata rifiutata per l'ennesima volta dal padre, le due sorelle finalmente si ritrovano. Cihan agisce alle spalle di Hulya e si allea con Aslan. Insieme, i due fanno fuori Serhat e ordiscono un piano per non far scoprire a Ilyas Koruzade che suo figlio è morto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE