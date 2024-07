Scopriamo le trame delle puntate di The Family in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5

Cosa accadrà negli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto di The Family (titolo originale: Aile)? Scopriamo la trama e le anticipazioni della serie televisiva turca trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family, le trame dal 29 luglio al 2 agosto

L'inserimento nella famiglia Soykan si sta rivelando per Devin piuttosto faticoso. Hulya oltrepassa spesso i limiti imposti dal suo ruolo di suocera invadendo la sua vita privata al punto arrivare a trasferire grosse somme di denaro sul conto della nuora. Hulya lascia trapelare la notizia che Devin ha rifiutato il cognome Soykan, scatenando sui social media una piccola rivolta contro di lei e creando tensioni in famiglia. Ibrahim fa in modo che Aslan sia costretto ad aprire la cassaforte nell'ufficio di suo padre e a prendere la lettera che lui aveva scritto per ciascuno dei suoi figli. Intanto Ibrahim cerca di convincere Aslan a non vendere le sue quote dei casinò online in Romania e, a tale scopo, ne parla con Hulya, offrendosi di prendere lui le redini della famiglia. Leyla si vede a cena con Devin e la convince a non rinunciare a combattere per il suo amore. Intanto, Serhat riesce a rintracciare Yagmur e la aggredisce, ma lei riesce a scappare.

