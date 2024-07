Scopriamo le trame delle puntate di The Family in onda dal 15 al 19 luglio su Canale 5

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio di The Family (titolo originale: Aile)? Scopriamo la trama e le anticipazioni della serie televisiva turca trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family, le trame dal 15 al 19 luglio

Durante la cena per festeggiare il compleanno di Ergun, Aslan interviene in difesa di Devin promettendole amore eterno. La madre di Aslan è pronta a tutto per far sì che il figlio non sposi Devin e fa preparare un contratto che lei dovrà firmare in caso di matrimonio. Nel frattempo, Hulya va a trovare Devin nel suo studio fingendo di volersi scusare con lei per il comportamento di Aslan. In realtà, il suo obiettivo è impedire il matrimonio, ma Devin le tiene testa. Devin scopre l'accordo prematrimoniale che Aslan vorrebbe farle firmare e decide di mettere fine alla loro relazione. Infine, Aslan avverte l'avversione di Hulya nei confronti di Devin perché non la ritiene all'altezza del figlio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE