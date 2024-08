Scopriamo le trame delle puntate di The Family in onda dal 12 al 16 agosto su Canale 5

Aslan e Ibo a confronto in una scena di The Family

Cosa accadrà negli episodi in onda dal 12 al 16 agosto di The Family (titolo originale: Aile)? Scopriamo la trama e le anticipazioni della serie televisiva turca trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family, le trame dal 12 al 16 agosto

Aslan e Devin trascorrono una serata con amici, ma lui porta una pistola con sé e qualcuno sembra tenerli d'occhio. Hülya cerca di convincere Ekrem che Yagmur non è la donna adatta a lui e sembra riuscire nel suo intento. Tolga, alla disperata ricerca di soldi, tenta di rubare i regali d'oro destinati alla circoncisione di Kaya, ma viene sorpreso da Leyla. Il mattino dopo, origlia un dialogo tra Devin e Aslan che parlano del piano di fuga per l'avvocato Suat e sua moglie e passa l'informazione a Ibrahim.. Cihan, colpito dal cinismo di Devin, va da lei a congratularsi: ora è una vera Soykan. Su ordine di Hulya, Ibrahim uccide l'avvocato Suat a pochi passi dal confine, mentre la moglie lo implora che le venga risparmiata la vita. Ilyas sospetta che suo figlio sia stato ucciso e si presenta dalla famiglia Soykan durante i festeggiamenti per la circoncisione di Kaya. Devin decide di portare Nese alla villa dopo che questa è stata sfrattata da Ergun. Nel frattempo, Aslan incontra Ilyas, che gli rivela che è stato Atilla a farlo venire a Istanbul, mentre Hülya vuole convincere in tutti i modi Ibrahim a farle incontrare la moglie dell'avvocato Suat. Ilyas scopre che Atilla e Serhat erano coinvolti in un giro di droga e che quest'ultimo a Smirne frequentava una escort di nome Hande.

