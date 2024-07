Nella terza puntata della nuova serie turca The Family (Aile) trasmessa mercoledì 10 luglio su Canale 5, Aslan presenta Devin alla famiglia dopo aver scoperto che un uomo, mandato dalla madre, lo segue per ottenere informazioni sulla sua fidanzata. Hulya continua a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia ma, a causa di un equivoco, è la sorella di Devin a trovarsi in pericolo. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 10 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

