Il secondo episodio della serie turca The Family, in onda martedì 9 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella seconda puntata della nuova serie turca The Family (Aile) trasmessa martedì 9 luglio su Canale 5, Aslan invita Devin a cena fuori e trascorrono insieme una piacevole serata. Dopo essersi imbucati a un matrimonio i due si avvicinano sempre di più, fino a darsi un bacio.

Al tempo stesso, i rapporti tra Aslan e sua madre sono molto tesi. A complicare la situazione ci si mette anche un'ex fidanzata di Aslan che vuole vendicarsi di lui a tutti i costi. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 9 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

