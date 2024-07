The Family, il riassunto della settimana dall'8 al 12 luglio

Durante le puntate di The Family in onda dall'8 al 12 luglio su Canale 5, i Soykan, una potente famiglia criminale di Istanbul, si riuniscono per celebrare il compleanno di Yusuf. La presenza di Aslan è particolarmente attesa, ma l'uomo incontra Devin, una psicologa, e decide di aiutarla con un problema familiare, saltando così l'evento. Aslan decide di organizzare una cena per presentarla alla famiglia, ma sua madre, Hulya, non accetta facilmente la nuova relazione del figlio. Hulya manda quindi un suo uomo a seguire Devin. Nonostante questo, la relazione tra i due è sempre più intima, a tal punto che Aslan propone a Devin di sposarlo. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dall'8 al 12 luglio della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

