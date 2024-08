The Family, il riassunto della settimana dal 19 al 23 agosto

Ecco cosa è successo negli episodi di The Family andati in onda dal 19 al 23 agosto su Canale 5

Durante le puntate di The Family in onda dal 19 al 23 agosto su Canale 5, Ceylan prende delle pillole fornite da Atilla e rischia la vita per una grave intossicazione. Aslan, mosso dalla vendetta, fa irruzione nella villa di Atilla nel bosco, lo uccide e incendia l'abitazione.

Tra Aslan e Ilyas è guerra aperta: l'uomo vuole vendicare la morte del figlio e ha intenzione di farlo sterminando tutti i componenti della famiglia Soykan.

Per placare la sua sete di vendetta, Ilyas mette Hulya di fronte a una terribile scelta: anche lei dovrà perdere un figlio e dovrà sacrificare Cihan, il figlio adottivo, o Aslan, suo figlio naturale.

Di fronte alla decisione di Hulya di non sacrificare nessuno dei suoi figli, Ilyas decide di far installare una bomba su una delle auto con cui i Soykan si recano al cimitero per commemorare l'anniversario della morte di Yusuf.

Ancora scossa dall'esplosione, Devin riceve una chiamata dall'ospedale e scopre di essere incinta.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 19 al 23 agosto della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE