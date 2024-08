The Family, il riassunto della settimana dal 12 al 16 agosto

Ecco cosa è successo negli episodi di The Family andati in onda dal 12 al 16 agosto su Canale 5

Durante le puntate di The Family in onda dal 12 al 16 agosto su Canale 5, Hulya cerca di convincere Ekrem che Yagmur non è la donna adatta a lui e riesce nel suo intento.

Devin suggerisce ad Aslan di addossare l'omicidio di Sehrat all'avvocato, ma Ibrahim su ordine di Hulya lo uccide pochi passi dal confine.

Nel frattempo, Leyla matura la decisione di voler divorziare da Tolga e lo comunica nel corso di una cena di famiglia, alla quale è presente anche la madre di Devin.

Infine, Aslan costringe Tolga a mettersi a capo si una società creata per ripulire i soldi del gioco d'azzardo.

The family è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

