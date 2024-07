Il riassunto della puntata della nuova serie turca The Family in onda lunedì 8 luglio su Canale 5

Nel primo episodio della nuova fiction turca The Family (Aile), in onda lunedì 8 luglio, Aslan conosce in aereo l'affascinante psicologa Devin. Una volta atterrarti, decide di aiutarla in una questione familiare molto delicata che riguarda la sorella della ragazza.

Questo farà sì che Aslan deciderà di saltare un importante riunione di famiglia. Fa parte del clan Soykan, la più nota famiglia criminale di Istanbul. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata dell'8 luglio della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya e le reazioni degli spettatori su X. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

