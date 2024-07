Il riassunto della puntata della nuova serie turca The Family in onda giovedì 25 luglio su Canale 5

Nell'episodio 14 della nuova fiction turca The Family (Aile), in onda giovedì 25 luglio, Devin viene avvertita da Cihan del fascino pericoloso del potere dei Soykan. Nel frattempo, Aslan scopre che è stato suo zio a dare l'ordine di sparare al matrimonio. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 25 luglio della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya e le reazioni degli spettatori su X. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

