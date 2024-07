Il riassunto della puntata della nuova serie turca The Family in onda martedì 16 luglio su Canale 5

Nel settimo episodio della nuova fiction turca The Family (Aile), in onda martedì 16 luglio, Cihan, il fratello di Aslan, si presenta in studio da Devin.

Devin introduce Aslan ai suoi amici e insieme festeggiano la proposta di matrimonio in un locale molto conosciuto. Tuttavia, nel corso della serata, Aslan perde la calma vedendo il marito di sua sorella con un'altra donna.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 16 luglio della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya e le reazioni degli spettatori su X. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

