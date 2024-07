Nella quinta puntata della nuova serie turca The Family (Aile) trasmessa venerdì 12 luglio su Canale 5, Aslan e Devin vivono un momento di tensione quando lui fa la proposta di matrimonio e lei declina, causando così la rottura del loro rapporto. Nel frattempo, Atilla non si arrende facilmente con il progetto del documentario e va a parlarne direttamente con Ibrahim. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 12 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

