Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda mercoledì 31 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio 16 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmesso mercoledì 31 luglio su Canale 5, Ibrahim fa in modo che Aslan sia costretto ad aprire la cassaforte nell'ufficio di suo padre e a prendere la lettera che lui aveva scritto per ciascuno dei suoi figli.

Devin scopre che Hulya ha "regalato" a sua madre, Nese, vestiti e borse che non usa più. La cosa fa molto arrabbiare la ragazza e durante un'accesa discussione con Hulya, Aslan ascolta tutto e tra i due finisce male.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

