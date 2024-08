Nell'episodio finale della prima stagione di The Family (Aile), trasmesso venerdì 30 agosto su Canale 5, Cihan guarda un video in cui viene svelata la verità sul suo passato. Carico di rabbia si reca allo studio di Devin, la quale è costretta a dirgli che le sedute non avranno più seguito. Nel frattempo, Ekrem rompe il fidanzamento con Yagmur perché la sua famiglia non approva il passato della ragazza. Deciso a punire i Soykan, Cihan si reca alla villa per la resa dei conti finale con Aslan. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

