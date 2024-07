Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda lunedì 29 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio 16 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmesso lunedì 29 luglio su Canale 5, Hulya oltrepassa spesso i limiti imposti dal suo ruolo di suocera invadendo la vita privata di Devin al punto da arrivare a trasferire grosse somme di denaro sul suo conto. Aslan, dal canto suo, sembra sempre poco disponibile ad aprirsi con Devin che gli rimprovera un distacco che lei accusa pesantemente. Intanto i nemici di Aslan, primo fra tutti suo zio Ibrahim con la complicità di Atilla, si stanno preparando a colpirlo.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45

