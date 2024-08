Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda lunedì 26 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio della serie turca The Family (Aile), trasmesso lunedì 26 agosto su Canale 5, dopo aver scoperto di essere incinta, Devin cerca di parlarne ad Aslan che però è troppo occupato nel serrare i ranghi della famiglia, in vista della rappresaglia contro Ilyas.

Nel mentre, Ilyas tenta di corrompere Tolga e Ibrahim, che considera gli anelli deboli della catena, per convincerli a passare dalla sua parte.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45

