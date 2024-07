Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda martedì 23 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio 12 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmesso martedì 23 luglio su Canale 5, durante il ricevimento di nozze, Hulya vorrebbe che Cihan rivelasse ad Aslan la verità. Lui e Devin stanno agendo alle sue spalle, perché lui sta andando in terapia da lei di nascosto. Ma Cihan facendo leva sul grande amore che lega Hulya ad Aslan riesce a convincerla a rinunciare. Ekrem, dopo aver confessato a Yagmur di essersi innamorato di lei, viene gravemente ferito da un sicario.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 23 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE