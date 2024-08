Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda martedì 20 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso martedì 20 agosto su Canale 5, Aslan ha un incontro faccia a faccia con Ilyas: tra i due uomini ormai è guerra aperta. Aslan tenta di giustificare l'omicidio del figlio di Ilyas, ma questi lo avverte che si vendicherà sterminando tutti i componenti della famiglia Soykan.

Nel mentre, alla villa l'avvocato Cagri prepara tutti i membri del clan a un probabile interrogatorio della polizia che dovrebbe avvenire il giorno seguente.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10

