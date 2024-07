L'episodio 10 della serie turca The Family, in onda venerdì 19 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio 10 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmessa venerdì 19 luglio su Canale 5, Devin e Aslan fanno pace e fissano la data del matrimonio. Aslan avverte l'avversione di Hulya nei confronti di Devin perché non la ritiene all'altezza della famiglia Soycan, ma l'uomo mette le cose in chiaro con la madre: non permetterà a niente e a nessuno di ostacolare il suo amore.

Hulya, però, ha un asso nella manica: scopre che Cihan è uno dei pazienti di Devin e decide di sfruttare la cosa a sua favore invitandolo al matrimonio. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

