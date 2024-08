Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda lunedì 19 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso lunedì 19 agosto su Canale 5, guidata dall'interesse nei confronti della sua famiglia, Hulya ordina l'assassinio di Buket, la moglie dell'avvocato Suat Koruzade. Dopo aver filmato l'omicidio con un cellulare, Hulya mostra il video a Devin, che ne è profondamente turbata.

Nel frattempo, Ceylan, avendo assunto le pillole fornite da Atilla, soffre di grave intossicazione e rischia la vita. Aslan, mosso dalla vendetta, fa irruzione nella villa di Atilla nel bosco, lo uccide e incendia il cadavere, distruggendo l'abitazione. Questi due tragici eventi avvicinano ancor più Devin alla famiglia Soykan.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 19 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

