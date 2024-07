L'episodio 7 della serie turca The Family, in onda martedì 16 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio 7 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmessa martedì 16 luglio su Canale 5, Devin fa conoscere Aslan ai suoi amici e tutti festeggiano per la proposta di matrimonio fatta dalla ragazza.

Nel frattempo la madre di Aslan vuole impedire le nozze del figlio con Devin e fa redigere un contratto che Devin dovrà firmare in caso di matrimonio. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 luglio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya. The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

