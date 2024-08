Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda martedì 13 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso martedì 13 agosto su Canale 5, Tolga continua la sua disperata ricerca di soldi e cerca così di rubare i regali d'oro destinati al figlio Kaya per la sua circoncisione. Nel mentre viene però sorpreso da Leyla.

Il mattino seguente, origlia un dialogo tra Devin e Aslan che parlano del piano di fuga per l'avvocato Suat e sua moglie e riferisce tutto a Ibrahim, su tutte le furie per il depistaggio che Aslan ha messo in atto a suo discapito.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity.

