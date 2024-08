Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda giovedì 1 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio 19 della nuova serie turca The Family (Aile) trasmesso giovedì 1 agosto su Canale 5, Ibrahim cerca di convincere Aslan a non vendere le sue quote dei casinò online in Romania e, a tale scopo, ne parla con Hulya, offrendosi di prendere lui le redini della famiglia. Nel frattempo, Cihan vuole a tutti i costi riprendere le sedute con Devin.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

