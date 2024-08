Il nuovo episodio della serie turca The Family, in onda martedì 6 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nell'episodio della serie turca The Family (Aile) trasmesso martedì 6 agosto su Canale 5, una settimana dopo il pestaggio di Yagmur, Aslan è determinato a individuare il colpevole perché paghi l'affronto di aver aggredito una donna della sua famiglia. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che si trovavano sul luogo del pestaggio, Iskender individua nell'aggressore Sehrat, figlio di Ilyas Koruzade, il socio in affari di Aslan. Questa rivelazione non ferma Aslan dal pianificare la sua vendetta.

The Family è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

