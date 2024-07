The Family, le anticipazioni della quarta puntata dell'11 luglio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda giovedì 11 luglio su Canale 5

Aslan in una scena di The Family

Nella quarta puntata di giovedì 11 luglio di The Family (titolo originale: Aile), la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, Aslan è determinato a migliorare l'immagine della sua famiglia e ora che Atilla ha preso il controllo delle attività dello zio, sta considerando una collaborazione professionale con lui. Intanto l'ingerenza di Hulya nella vita di suo figlio si fa sempre più invasiva e inizia a coinvolgere anche quella delle figlie. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

