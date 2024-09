Devin e Aslan in una scena di The Family

Nella prossima puntata di The Family 2, la serie tv turca con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che sarà disponibile in esclusiva on demand da martedì 3 settembre su Mediaset Infinity, Aslan vuole convincere Devin a tornare a Istanbul. Mentre i due discutono, si imbattono in una bambina in lacrime che si chiama Hülya. The Family 2 è disponibile in esclusiva on demand su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

