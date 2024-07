Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda lunedì 29 luglio su Canale 5

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda lunedì 29 luglio, l'inserimento nella famiglia Soykan si sta rivelando per Devin piuttosto faticoso. Aslan, dal canto suo, sembra sempre poco disponibile ad aprirsi con Devin che gli rimprovera un distacco che lei accusa pesantemente. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

