La promessa, le trame della settimana dal 7 al 13 luglio

Arturo Sancho (Manuel Luján) e Ana Garces (Jana Exposito) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 7 a domenica 13 luglio de La Promessa?

La promessa, le trame dal 7 al 13 luglio

Ricardo affronta Petra sulla morte della moglie, ma la governante lo incalza a dire la verità a Santos, che continua ad avere un rapporto difficile con lui.

Manuel e Jana, tornati felici dal loro viaggio, si scontrano con l'opposizione dei marchesi al loro matrimonio: Cruz e Alonso sono preoccupati per le voci diffuse tra le famiglie dell'alta società. Per ottenere il loro benestare, Manuel propone di rinunciare al volo, ma intanto si batte per liberare Don Rómulo, arrivando a tentare di corrompere il sergente Burdina con tutto il suo denaro, incluso quello dell’aeroplano. Burdina, inizialmente furioso, finisce per accettare e Rómulo viene finalmente liberato e accolto con gioia a La Promessa.

Teresa rivela a Ricardo di essere la sorella di Marcelo, ma ciò preoccupa proprio Marcelo, che teme la reazione di Rómulo. Intanto, Maria, dopo aver sentito casualmente che Salvador ha corteggiato un'altra ragazza (Martita), si deprime e decide di indagare, scoprendo che Martita è partita per un pellegrinaggio.

Lorenzo si confronta con la duchessa sul fatto che Vera è sua figlia, mentre il Conte de Ayala lo ricatta per ottenere il suo appoggio politico. Ayala, inoltre, viene affrontato da Petra, con cui continua a scontrarsi, e viene accusato da Lorenzo di essersi avvelenato da solo.

Cruz riceve la notizia che stanno circolando voci sull’infedeltà del marchese Alonso, e incarica Lorenzo di scoprire chi sia il responsabile. Intanto, Pelayo confessa a Ricardo di aver aiutato Catalina a recarsi da Rómulo in carcere, sperando che lo sforzo la facesse abortire.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

