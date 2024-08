Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda martedì 27 agosto su Canale 5

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda martedì 27 agosto, Aslan si appresta a eseguire la più tremenda delle vendette dopo l'attacco di Ilyas alla villa dei Soykan.

Quello che nessuno sa è che Hulya, pressata da Ilyas, è stata costretta a scegliere quale dei suoi figli dovrà essere sacrificato.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

