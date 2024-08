Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda lunedì 19 agosto su Canale 5

Nella prossima puntata di The Family, la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, che andrà in onda lunedì 19 agosto, guidata dall'interesse nei confronti della sua famiglia, Hulya ordina l'assassinio di Buket, la moglie dell'avvocato Suat Koruzade.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

