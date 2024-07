The Family, le anticipazioni della puntata del 17 luglio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda mercoledì 17 luglio su Canale 5

Hulya in una scena di The Family

Nella prossima puntata di mercoledì 17 luglio di The Family (titolo originale: Aile), la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, Hulya va a trovare Devin nel suo studio fingendo di volersi scusare con lei per il comportamento di Aslan.

In realtà vorrebbe scoraggiarla riguardo al matrimonio, ma Devin sa come tenerle testa. The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

