Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity

Aslan in una scena di The Family

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pubblicati su Mediaset Infinity dal 7 all'11 ottobre?

Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 7 all'11 ottobre

I nuovi episodi della seconda stagione di The Family vengono pubblicati in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

Cihan, uno dei principali indiziati per l'attentato ad Aslan, si sposa con Serap.

Devin è entusiasta di scoprire che lei e Aslan potrebbero avere un figlio, mentre Cihan capisce che Hulya ha mandato un cecchino al suo matrimonio per uccidere lui e sua moglie Serap.

Intanto, Devin e Aslan rivelano al resto della famiglia che Hulya ha ingannato Devin facendole credere di non poter avere figli e Hulya perde i sensi.

Aslan decide di abbandonare Istanbul insieme a Devin per trasferirsi a Urla, distante dal resto della famiglia, e Cihan, con un inganno, riesce a soffiare la villa a Hulya durante un'asta.

Aslan e Devin si preparano a dire addio alla famiglia con un'ultima cena prima del trasferimento a Urla.

