Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The Family in onda dal 7 all'11 aprile

Cosa accadrà negli episodi di The Family 2 (titolo originale: Aile) che andranno in onda su Canale 5 dal 7 all'11 aprile? Scopriamo la trama e le anticipazioni della seconda stagione della serie televisiva turca che vede come protagonisti Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya.

The Family 2, le trame dal 7 all'11 aprile

Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan) in una scena di The Family 2

Aslan cerca di riavvicinarsi a Devin, ma scopre che il suo trasferimento in Inghilterra è stato orchestrato da Hülya. Ferito e pieno di rabbia, affronta la madre prima di chiudersi in se stesso.

Iskender e Turgut trovano una lettera che suggerisce che Ilyas Koruzade potrebbe essere ancora vivo. Informano immediatamente Aslan, che decide di convocare l'avvocato di famiglia.

La Procura Generale di Istanbul avvia un'inchiesta sulla famiglia Soykan per riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti. Aslan riunisce tutti per organizzare una difesa, cercando di mantenere la famiglia unita.

Durante la sua deposizione, Devin menziona i trasferimenti di denaro da parte di Hülya.

Aslan, sentendosi tradito e messo all’angolo, rapisce Devin e la rinchiude in una casa lontana dalla città.

The Family 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Tutti gli episodi della seconda stagione di The Family sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

